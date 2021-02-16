У японцев появился министр по вопросам одиночества, чтобы помочь людям справляться с самоизоляцией. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, Япония среди стран "большой семерки" имеет самый высокий уровень самоубийств.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

О последних интересных событиях в мире по состоянию на 16 февраля – узнайте в программе.

Узнайте больше В Японии из-за пандемии ввели новую должность министра одиночества и изоляции

"Беременный" Джеймс Чарльз

21-летнему блогеру Джеймсу Чарльзу, у которого почти 27 миллионов подписчиков в инстаграме и еще столько же на ютубе, пришла идея снять видео о том, как чувствуют себя беременные женщины, выполняя повседневные задачи. Этот эксперимент он провел с целью помочь женщинам, которые рожают в одиночку. Собранные средства с просмотров и донатов Джеймс отдаст на благотворительность.

Пентагон и НЛО

Пентагон подтвердил, что держит у себя и тестирует обломки разбитого НЛО. Об этом заявляет писатель Энтони Брагалия – исследователь НЛО, который не раскрывает своего лица. Он написал письмо Разведывательному управлению Минобороны США с просьбой предоставить ему все документы, которые у них есть на НЛО, в ведомстве согласились и предоставили ему 154 страницы секретных бумаг.

К слову Ярко-синий НЛО упал в океан возле Гавайев

Новые эпидемии

В Гвинее впервые за несколько лет правительство заявило о новой вспышке смертельного вируса Эбола, который вызывает лихорадку, боли, диарею, а иногда и кровотечения. С 7 больных, 3 – умерли. В Конго тоже сообщили о случаях заболевания.

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