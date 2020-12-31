В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 31 декабря – впрочем, по данным Forbes миллиардеров стало больше Сейчас их - 390 человек. В Бельгии собрались штрафовать за объятия на футбольном поле. Мама-тиктокерка, хотела потроллить консерваторов, а получилось так, что потроллила абсолютно всех.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: В этом году в США более 20 миллионов человек подали заявления о безработице. А это значит, что все они ожидают помощи от правительства.