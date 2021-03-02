Журналисты начали писать о наличии в McDonald's тайной сети людей, которые следят за сотрудниками в соцсетях. Детективы пишут отчеты для руководства компании и отправляют полную базу данных обо всем: перемещении, переписке, встречах, участии в протестах "Битвы за 15".

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

Подробнее о том, что еще интересного произошло в мире по состоянию на вторник, 2 марта – в программе.

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Netflix становится еще более инклюзивным

Netflix потратит 100 миллионов долларов на повышение разнообразия в своих шоу. По мнению компании, там мало темнокожих женщин и ЛГБТ-представителей. Netflix объявил так называемый Фонд креативного капитала, который на протяжении 5 лет будет инвестировать 100 миллионов долларов.

Очки от Facebook

Facebook рассматривает возможность введения функции распознавания лица для своих будущих смарт-очков. Они станут устройством дополненной реальности. В них можно все: проложить маршрут, оплатить покупки, позвонить.

Нововведения Microsoft

Microsoft запустила программу от выгорания на дистанционной работе – работникам выплатят по 1200 долларов на обучение, спорт и хобби. Сумму на каждого работника будут выделять 1 раз в год. На полученные деньги сотрудники компании могут купить все, что по их мнению улучшит физическое и психическое здоровье.

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Новые фишки нейросетей

На сайте My Heritage появился новый сервис, который анимирует изображения с помощью нейронных сетей. Функция получила название Deep Nostalgia. Нужно загрузить старую фотографию любого качества. Искусственный интеллект потратит несколько минут на то, чтобы улучшить ее, чтобы нейросеть могла распознать изображение.

Презентация нового сервиса: смотрите видео

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Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 2 марта: