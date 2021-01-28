Общество XXI века называют патриархальным, однако на планете есть места, где мужчина должен работать и соглашаться с женой. В частности, Мосо – небольшой народ, который живет в Гималаях, там роль главы семьи на себя переняли женщины, а мужчины – нужны только для тяжелой работы, ремонтов и продолжения рода.

Источник: 24 канал

Какие мировые события запомнились по состоянию на 26 января – узнайте в программе "Вести Глобалайз" на 24 канале.

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Хроническая прокрастинация

Американская ассоциация психологических наук еще в 2013 году провела исследование и определила, что примерно 20% людей во всем мире страдают хронической прокрастинацией. В США каждый 5 гражданин – хронический прокрастинатор, это люди, которые откладывают на завтра то, что можно сделать сегодня. Журналисты Vice News собрали подборку советов психологов и исследователей прокрастинации.

Секреты приложений для знакомств

Сотрудники приложений для свиданий поделились своими секретами. Все началось в соцсети Reddit, где запустили тред: попросили разных людей, работающих в соответствующих компаниях, поделиться историями. Единственный нюанс – все истории – от анонимных пользователей, которые не указывали названия приложения.

Ограничения для ТikТok в Италии

Италия требует возрастного ограничения для ТikТok. Это произошло после того, как 10-летняя девочка случайно умерла, приняв участие в виртуальном челендже, связанном с задержкой дыхания. После этого человек на несколько секунд якобы теряет сознание. Пользователи на видео рассказали, что сразу после пробуждения – человек, который выполнит челлендж, поймает "кайф".

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Полмиллиона за ответ

После смерти жены американский мультимиллиардер Роберт Билелоу основал Институт исследования сознания. Его интересует вопрос: "Есть ли жизнь после смерти?". Если кто-то может ответить на вопрос о жизни и смерти и хочет заработать полмиллиона – надо написать эссе на 25 тысяч слов. Качество работы будут оценивать ученые и медики.

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