В фильме Marvel появится супергерой нетрадиционной ориентационной – Капитан Америка. К списку супергероев можно относить Аарона Фишера. Увидеть его можно будет в серии "Соединенные Штаты Капитана Америки".

Подробнее о событиях, которые произошли в мире по состоянию на субботу, 20 марта – в программе.

К теме Ватикан запретил благословлять однополые браки

Церковь запретила благословлять однополые браки

Католическая церковь будет благословлять представителей ЛГБТ пока они не решат вступить в брак. Это сообщение появилось всего через несколько месяцев после того, как Папа Римский Франциск заявил, что представители нетрадиционной ориентации – это "тоже божьи дети, которые заслуживают семью".

В Испании испытают 4-дневную рабочую неделю

Испания начнет испытания 4-дневной рабочей недели. Однако не вся страна, а лишь примерно 200 компаний – почти 6 тысяч работников. Вероятно, что тестировать такой режим начнут осенью. Проект предложили как средство для повышения производительности труда, улучшения психического здоровья работников и борьбы с изменением климата.

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В Британии не соглашаются с новыми законами

В Великобритании – новые правила и новые законы. Однако мириться с ними народ не собирается, говорится о законопроекте о полиции, преступности, приговорах и судах. Версия закона немного отредактирована и с правками, которые расширяют полномочия правоохранителей.

Девочка хочет строить ракеты в 12 лет

12-летняя девочка поступает в колледж и уже планирует работать в НАСА. Алена Викер уже в 4 года заявила маме, что хочет строить ракеты, когда вырастет.

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