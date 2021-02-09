Власти Китая построили 400 лагерей для так называемого "перевоспитания" меньшинств, в частности уйгуров, борьбой с которыми они занимаются последние годы. На деле это места пыток и нарушения прав человека.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

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Обратите внимание Вести Глобалайз: Новый закон в США о "домашних террористах"

Протесты в Гонконге

В школах Гонконга введут уроки национальной безопасности. Поэтому, дети с 6 лет будут изучать закон, который приняли на фоне протестов об экстрадиции. Все это ввели после того, как летом 2019 года более 2 миллионов человек вышли на акции в городе.

Законы Байдена

Байден подписал указы о "восстановлении роли США в мировом сообществе" – они касаются беженцев, ЛГБТ и нацбезопасности. В частности, глава США распорядился о начале административной реформы, которая позволит увеличить квоту беженцев до 125 тысяч человек до 2022 года.

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