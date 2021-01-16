В Бельгии город попросил прощения за то, что 400 лет назад – там казнили ведьм. Речь идет о городе Льер, идея с извинениями появилась из-за дамы по имени Кэтлин ван ден Блюке. Ее сожгли в центре города, где сейчас на месте казни стоит "Ведьмин камень".

Какие еще мировые события запомнились по состоянию на 16 января – узнайте в программе "Вести Глобалайз" на 24 канале.

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Незаконные британские бутерброды

Нидерландские служащие изымают бутерброды с ветчиной у прибывающих из Великобритании водителей. Свое решение нидерландцы объяснили довольно просто – надо было читать правила. Ведь еще 1 января британский правительственный портал выдал документ, касавшийся новых норм пересечения границы для своих граждан.

Запрет уличных артистов

С улиц Лондона могут исчезнуть артисты. Их деятельность планируют запретить. Вестминстерский городской совет взялся за эту инициативу еще в октябре, но тогда столкнулся с масштабными протестами у дверей своей администрации.

Должность в Минюсте США

В США должность в Минюсте предложили женщине, писавшей о "превосходстве" темнокожей расы. В 1994 году, когда Кристен Кларк училась в Гарварде на факультете искусств, она написала соответствующую статью в университетскую газету.

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Обида от гольфиста

Гольфист Джастин Томас оскорбил гомосексуалов после того, как не попал в лунку. Он употребил обсценную лексику, ассоциирующуюся с негативным обозначением для людей нетрадиционной сексуальной ориентации мужского пола.

Казнь в США

В США казнили единственную женщину, находившуюся в федеральной тюрьме для смертников. Кроме того, что Лиза Монтгомери единственная, да еще и первая женщина, которую казнили на федеральном уровне с 1953 года. То есть в последний раз смертную казнь в отношении женщин осужденных по федеральным законам применяли почти 70 лет назад.

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Условный расизм Ланы Дель Рей

Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих на обложке альбома. Скандал разгорелся на ее инстаграм странице, где американская певица и обнародовала обложку под названием Chemtrails Over the Country Club.

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