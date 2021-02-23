Политики и медики Израиля придумали план привлечения молодежи к прививкам. Посетителям бара пообещали бесплатные напитки за вакцинацию от коронавируса. Сейчас в стране известно лишь об одном таком баре в Тель-Авиве.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

Подробнее о том, что еще интересного произошло в мире по состоянию на 23 февраля – узнайте в программе.

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Цифровая сертификация

В Швеции планируют ввести цифровую сертификацию, благодаря которой каждый человек сможет доказать, что получил прививку. Цифровая инфраструктура для сертификата о прививках должна быть готова к 1 июня. В то же время пока не понятно, удастся ли вакцинировать большинство шведов.

Переоделись в бабушек, чтобы получить прививку

Две женщины из Флориды переоделись в "бабушек", чтобы получить прививку от COVID-19. В штате для того, чтобы иметь право на приоритетную вакцинацию, нужно быть в возрасте от 65 лет, иметь проблемы со здоровьем, быть медиком или сотрудником домов по уходу за людьми. А этим двум женщинам было 34 и 44 года.

Боберт появилась с оружием

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт во время заседания в Zoom выставила позади себя 2 винтовки, дробовик и пистолет. Таким способом она хотела привлечь внимание к новому американскому закону, запрещающему конгрессменам приносить с собой оружие на заседания.

Сильные морозы в Техасе

На прошлой неделе в Техасе так замело, что миллионы жителей остались без света, воды, тепла и всех прочих благ цивилизации. Сейчас ситуация в Техасе налаживается, но фейки от этого не исчезнут никуда. Штат практически автономен в вопросах электроэнергии.

Новый тренд в тиктоке

В тиктоке примерно месяц назад появился новый тренд. По состоянию на сегодня, он насобирал уже более нескольких десятков миллионов. На видео люди с помощью своей камеры создают обложки для альбомов.

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Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 23 февраля: