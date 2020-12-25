В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 25 декабря – американский исследователь прославился тем, что изучал психофизиологический механизм импринтинг у животных. В Северной Корее казнили капитана рыболовного флота за прослушивание "Радио свободная Азия". В Дании выкопают миллионы норок, которых убили из-за коронавируса.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: В середине декабря фитнес-тренер из США Питер Виджиланте запустил в Тик Токе своеобразное соревнование в соцсетях. Американская пара пенсионеров посвятила 7 лет своей жизни на благотворительность для детей – изготовили 1400 игрушек.