В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 19 декабря – в суд на компанию Pinterest подала бывший операционный директор Франсуаза Браугер. Это самый громкий иск по делам гендерной несправедливости в истории. В мире порноиндустрии произошли изменения, которые навсегда могут изменить "специфику" контента для взрослых. В мире появился новый штамм коронавируса.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале: В компании Pinterest в июне уволились 2 работницы, заявившие, что руководители компании часто "бросались" сексистскими и расистскими шутками. Парижскую мэрию оштрафовали из-за того, что там слишком много женщин-руководителей. Марьям Цегайе удалось одним лишь видео превзойти всех преподавателей, ученых и исследователей в вопросах трактовки объяснения квантового туннелирования. Ученые и ВОЗ уверяют, что обновленная версия COVID-19 уже заразила тысячи людей в Британии – появился новый штамм. Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 19 декабря: видео