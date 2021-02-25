Недавно французские праворадикалы и медиа заговорили о новом понятии "исламо-гаучизм". Этот термин означает союз между экстремистскими исламистами и французскими леваками.

Источник "Вести Глобалайз" на 24 канале

О том, что еще интересного произошло в мире, по состоянию на 25 февраля – в программе.

Интересно Какие религии исповедуют воины ВСУ: интересный опрос

Рейтинг масок против COVID-19

Журналисты издания Insider сделали подборку "Топ 7 лучших масок для бега и занятий спортом". Маски отбирали по разным критериям: слои защиты, цена, удобство использования и главное – легкость дыхания.

Кто такой Джефри Стар

Певец, модель, блогер, дизайнер и богач Джефри Стар в топе тех, кого больше всего не любят: 55% респондентов высказался о нем отрицательно и лишь 19% – поддержали. Скандалы с ним тянутся аж с 2009 года.

Тюремная блогерша

Джессика Кент еще в 17 лет попала за решетку за продажу наркотиков. Сейчас она пытается убедить других людей стать на "праведный путь и одуматься, пока не поздно" через свой блог. Там время от времени она рассказывает об опыте, пережитом в тюрьме.

Ссора в WhatsApp

Британке грозило 2 года заключения после того, как ее соседка – украинка подала на нее уголовную жалобу, согласно киберзаконодательству Объединенных Арабских Эмиратов. Все это произошло из-за ссоры в WhatsApp

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 25 февраля: