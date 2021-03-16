По данным мониторингового центра, кокаин употребляли 12 миллионов европейцев. Несмотря на свою дороговизну, наркотик становится все популярнее и завоевывает европейский рынок.

Подробнее об интересных событиях мира, которые состоялись по состоянию на вторник, 16 марта – в программе.

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Трансгендеры в спорте

Миссисипи запрещает трансгендерным девушкам и женщинам участвовать в школьных спортивных соревнованиях. Сторонники законопроекта утверждают, что у трансгендеров есть биологическое преимущество в физических возможностях. Поэтому позволять соревноваться им в женских командах – несправедливо.

Запрет на йогу в школах

Новый законопроект в Алабаме отменит 30-летний запрет на йогу в государственных школах. Однако приветствие "намасте" все еще табу. Эта история тянется еще с 1993 года, когда консерваторы проголосовали за запрет гипноза, медитации и "практики влияния" в школах и университетах.

27 миллионов для родственников Флойда

Миннеаполис заплатит семье Джорджа Флойда 27 миллионов долларов для рассмотрения неправомерного судебного иска. Эти деньги хотят использовать, чтобы урегулировать все судебные вопросы, а именно – доказать, что полицейские превысили свои полномочия и незаконно задержали Флойда, нарушив его конституционные права.

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В Испании разоблачили группу наркодилеров

В испанском городе Малага Европол совместно с правоохранительными органами пяти стран "накрыли гнездо" наркодилеров: 52 человека арестовали, изъяли оружие, наркотики и склады с наличными. Но главная находка – 9-метровая самодельная субмарина.

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