Компания Coca-Cola начала тестировать бумажные бутылки. Разработкой бутылок занималась датская компания Paper Bottle. Сейчас это первые "тестовые" образцы, в то же время бутылки – не полностью бумажные.

Источник: "Вести Глобалайз" на 24 канале

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