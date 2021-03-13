В специальных генетических банках хранят 5 миллиардов семян почти 1 миллиона разновидностей растений. Они расположены по всему миру. В случае ядерного апокалипсиса, ими должны восстановить жизнь на Земле.

Больше о том, что еще интересного произошло в мире – в программе за 13 марта.

В предыдущем выпуске Вести Глобалайз: Насилие над женщинами в Израиле

Брюссель против домогательств

В Брюсселе полиция в гражданской одежде будет отлавливать на улицах нарушителей. В частности тех, кто проявляет сексуальные домогательства или матерится. В Бельгии с 2014 года такие действия наказываются лишением свободы сроком на месяц или же штрафом от 50 до 1000 евро.

Собаки Байдена

Президент Джо Байден имеет 2 собак. Они переехали с ним в Белый дом. Однако теперь четвероногих семья Байденов планирует вернуть в свое имение в Делавэре. Причиной для этого стало то, что младший из собак покусал охранника резиденции президента.

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Страх Трампа

Существует теория, что Дональд Трамп боится собак. Об этом впервые начали говорить в 2019 году, когда на аудиенцию в Белый дом привезли бельгийскую овчарку. Этот пес ликвидировал лидера ИГИЛ Аль-Багдади. Однако Трамп стоял в стороне и даже не пытался подойти к собаке.

Консерваторы сексуальных предпочтений

Пользователи сети придумали новый гендер – Super Straight. По словам идеологов, в современном мире гетеросексуальнйы человек, который не принимает других гендеров – автоматически считается гомофобом. Однако сторонники новой идеологии – консерваторы в плане сексуальных предпочтений.

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Смотрите полный выпуск "Вести Глобалайз" за 13 марта: