В свежем выпуске "Вести Глобалайз" за 29 декабря – Британия и ЕС достигли исторического соглашения о рыбе. Поэтому 1 января – точно будет Brexit. Трамп продолжает играться в президента. Его команда подавала в суд во всех штатах, где он проиграл. Археологи раскопали первый в мире фаст-фуд, который был расположен в Помпеях. Такие заведения в то время назывались термополии.

Также в выпуске "Вести Глобалайз" на 24 канале:

По данным The Washington Post, Трамп с начала своего президентства – до октября 2020 сказал неправду 20 055 раз. А это 23 фейки ежедневно.

В возрасте 97 лет умер Джордж Блейк – британский шпион, который сливал информацию советскому КГБ во время Холодной Войны. На России его окрестили героем после того, как он рассказал им имена сотен западных агентов.

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