Колумбийское правительство выиграло свою 3-летнюю борьбу против Церкви Сатаны. Вся эта история началась с приходом к власти нового президента в 2018-м – Ивана Дуке Маркеса, консервативного католика. После победы на выборах он присоединился к гонениям поклонников Люцифера.

Какие еще мировые события запомнились 19 января – узнайте в программе "Вести Глобалайз" на 24 канале.

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Ковидные тюрьмы в Германии

В Германии откроют тюрьму для ковид-диссидентов и нарушителей карантина. С такой инициативой выступило Министерство социальной защиты страны. Мол, нарушители карантина своими противоправными действиями вредят не только себе, но и окружению.

Обратите внимание Германия будет наказывать нарушителей карантина в учреждениях "принудительного проживания"

Мужчина, который не моется уже 5 лет

Американский врач и академик Джеймс Гэмблин пошел на несколько экстраординарный эксперимент. Он отказался от душа на 5 лет. По его мнению, маркетинговые компании просто заставляют всех ухаживать за телом.

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