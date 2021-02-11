Арест Навального и массовые задержания россиян не сыграют на руку президенту России Владимиру Путину. Однако сейчас оппозиция "замрет", а в активное наступление пойдет только весной.

Джерело: "Антифейк" на 24 канале

Протестующие взяли не длительную паузу, а Путин сейчас активно готовится к внутреннему фронту. Что это будет за война и чего ожидать от неё – читайте далее.

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Никто особо не сомневался, что основатель Фонда борьбы с коррупцией, а в российской пропаганде "агент Запада" – Алексей Навальный отправится в колонию. Его закрыли на 2 года и 8 месяцев по делу "Ив Роше". Хотя если б не было этого дела, то появилось бы другое.



Навального засудили / Фото Getty Images

Хотели закрыть на 3 с половиной, но скосили ему 10 месяцев, которые Навальный провел под домашним арестом еще в 2014 году во время следствия. Навальный не мог во время лечения навещать Федеральную службу исполнения наказаний физически – ведь в этот момент лечился в Германии.

Зачем закрывать Навального

Отравить не вышло, значит нужно посадить по явно надуманной причине, чтобы дать сигнал всем и напугать. Путин показывает кулак. Он берет одного оппозиционера и абсурдно садит его.

Российский президент показывает, что так он может сделать с каждым выскочкой, который возомнит о себе, что может перейти дорогу кремлевскому царю. Что он здесь закон, власть, царь и бог.

"Бунт" русских

Всех напугать не получилось. Пока Навальный только начал привыкать смотреть на мир через решетку, по всей России пошли протесты в его поддержку.

Да, местами они были абсолютно не похожи на бунт. Когда, например, митингующие сами толкали свой автобус, который забуксовал в снегу. Не хватало только раздать им дубинки, чтоб они и сами избили друг дружку.

Смотрите видео: протестующие сами толкают автозак

Или когда на улицах стали задерживать женщин и детей, а сотни протестующих лишь снимали этот беспредел на телефон и никак не пытались им помочь.

Но численность митингов, по информации Фонда борьбы с коррупцией, составила около 300 тысяч людей по всей России. Если так продолжится, то противники Путина уже не будут отдавать своих детей в руки ОМОНа без боя.

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Всего на акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране задержали более 12 тысяч человек. По возвращению Алексея Навального в Россию, его задержали . Впоследствии ему избрана мера пресечения. Как следствие – вспыхнула волна митингов в поддержку Навального . Силовики начали массово арестовывать.Всего на акциях в поддержку Алексея Навального по всей стране задержали более 12 тысяч человек.

Что самое интересное, протесты прокатились даже в тех уголках России, которые до этого момента считались пассивными и смиренными. Эти люди уже почувствовали запашок путинского страха.

Проблема в том, что социальное недовольство взорвалось с невероятной силой. Негодование народа уже выходит из-под контроля и Путин не может найти катализатор на который можно скинуть это недовольство людей.

Дворец Путина и пропаганда в ответ

Он уже попытался это сделать, когда закинул в пропаганду ответ на фильм о своем дворце. Российский пропагандист Дмитрий Киселев показал сюжет о немецкой вилле российского оппозиционера Алексея Навального.



Пропагандисткий репортаж о "вилле Навального" / Скриншот

Если верить сюжету, то Навальный снимал двухэтажную виллу площадью более 300 квадратных метров. Говорят, там нашли роскошные спальни с террасой, кухню с кофемашиной, набором голландского чая и подарочной бутылкой местного вина.

Ну, да диван, холодильник, туалет. Вероятно, в Кремле уверены, что это уже безумная роскошь для россиян. И, главное, что пропагандисты показали возле унитаза ершик. Еще и чистый. Серьезное замечание, конечно. И все это за 530 евро в сутки.

Внимание. Киселевы сфокусировали свое внимание на том, что Навальный "официально безработный блогер" и непонятно "на чьи же деньги" он снял виллу.

Реальный владелец дома

Правда, потом оказалось, что пропагандисты не могут даже свою работу нормально выполнить. Объявился реальный владелец дома в немецком Фрайбурге и сказал, что недожурналисты телеканала "Россия 1", снимавшие сюжет о вилле, попали в нее обманом. Сообщили, что хотят арендовать ее для себя, а сами снимали квартиру на скрытую камеру для Киселева.

Катализатор Путина сделал еще хуже. Сейчас в России не так много людей, которые доверяют Навальному, сколько не доверяют Путину. Его рейтинг посыпался и с этим что-то придется делать.

В сентябре в России пройдут выборы. Они станут сложным испытанием для путинской власти, ведь 300 тысяч митингующих – это только начало.

Судя по акциям протеста, на улицу часто выходит молодежь. Дело в том, что они не ощутили на себе все прелести жизни в советском союзе, поэтому хотят быть свободными.

Новая волна протеста

Антипутинские демонстрации начнутся весной. Сейчас адестование россияне выйдут из-под стражи, начнут зализывать раны и вынашивать в голове идею. Идея будет подпитываться ненавистью, ведь режим Путина они теперь прочувствовали на своём горбу во время ударов дубинками.



Владимир Путин / Фото AFP

По сути, Путин начал войну со своим народом и поставил перед фактом: президент никуда уходить не собирается, а всех с этим несогласных будет убеждать ОМОН.

Фактически, Путин перешел в другой режим. Сейчас силы не равны, но запомните: один идейный человек всегда заменит с два десятка нанятых головорезов. В пример возьмите опыт любой страны, где правоохранители в момент переходили на светлую сторону.

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Тут еще важен интеллект. А он явно на стороне оппозиции. Путин отбирал для себя не креативных работников, а тех людей, которые знают как услужить хозяину. Остается дожидаться развития событий. Сейчас Путин выиграл бой, но не войну.