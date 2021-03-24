Весенний призыв-2021: правительство утвердило численность срочников
Кабинет Министров принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу. Всего во время весенней кампании в войска планируют отправить более 14 тысяч украинцев.
Источник:24 канал
Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 24 марта. Призывные комиссии начнут работать 1 апреля.
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Сколько украинцев и где будут служить
- в Вооруженные Силы Украины планируют набрать 6 500 человек;
- в Государственную специальную службу транспорта – 600;
- в Национальную гвардию – 4 646;
- в Госпогранслужбу – 2 500.
Всего в войска из разных регионов планируется отправить 14 246 человек.
Распоряжением утвердили сумму денег в размере 66 миллионов гривен на проведение призыва. Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек.
Что входит в эту сумму
- 4 540 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу;
- 93 гривны 13 копеек – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета денег на питание и перевозку).
Призывы 2020 года: основное
- Весной 2020 года на срочную службу призвали 16 460 украинцев.
- В осенний призыв в войска набрали 13 570 украинцев.
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