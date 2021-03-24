Кабинет Министров принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу. Всего во время весенней кампании в войска планируют отправить более 14 тысяч украинцев.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 24 марта. Призывные комиссии начнут работать 1 апреля. Читайте также Зеленский подписал указ о военном призыве: точные даты Сколько украинцев и где будут служить в Вооруженные Силы Украины планируют набрать 6 500 человек;

в Государственную специальную службу транспорта – 600;

в Национальную гвардию – 4 646;

в Госпогранслужбу – 2 500. Всего в войска из разных регионов планируется отправить 14 246 человек. Распоряжением утвердили сумму денег в размере 66 миллионов гривен на проведение призыва. Объем расходов на одного призывника составляет 4 633 гривны 13 копеек. Что входит в эту сумму 4 540 гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу;

93 гривны 13 копеек – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу (без учета денег на питание и перевозку). Призывы 2020 года: основное Весной 2020 года на срочную службу призвали 16 460 украинцев.

В осенний призыв в войска набрали 13 570 украинцев.