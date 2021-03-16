Украинские пограничники обнаружили недалеко от Краснополья, что на Сумщине, российский вертолет. Он на 50 метров залетел на украинскую территорию. В Воздушных Силах ВСУ отметили, вертолет действительно был на этом участке, однако зафиксировать нарушение фактически невозможно.

50 метров – слишком незначительное расстояние. Поэтому утверждать о нарушении воздушного пространства в Воздушных Силах ВСУ не берутся.

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Визуально вертолет зафиксировали над территорией Украины

Пограничный наряд визуально зафиксировал залет вертолета на расстояние около 50 метров на территорию Украины, сразу повернул в обратном направлении. Очередные силы воздушных Сил подтверждают наличие вертолета на данном участке границы, впрочем зафиксировать такое незначительное расстояние (факт нарушения), как полсотни метров, не представляется возможным,

– говорится в сообщении.

Госпогранслужба уже направила письмо пограничному управлению ФСБ России по Белгородской и Воронежской участках. В письме говорится о нарушении режима государственной границы Украины. Также ГНСУ требует сообщить принадлежность вертолета и рассказать об обстоятельствах, из-за которых произошло нарушение.

Важно! В Командовании Воздушных Сил отметили, что дежурные силы круглосуточно несут боевое дежурство в системе ПВО страны и контролируют воздушные цели как в воздушном пространстве Украины, так и за ее пределами.

Смотрите видео с российским вертолетом на территории Украины: