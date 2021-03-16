Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины на Сумщине: видео
Российский вертолет Ми-8 залетел в воздушное пространство Украины. Это произошло днем 16 марта недалеко от Краснополья Сумской области.
Источник:Госпогранслужба
Как сообщили украинские пограничники, вертолет из России залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После этого покинул воздушное пространство государства.
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Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, вертолет летел на высоте примерно в 100 метров.
Российский вертолет на территории Украины: смотрите видео
Реакция Госпогранслужбы и МВД
Государственная пограничная служба уже направила письмо пограничникам соседнего государства о нарушении режима государственной границы Украины.
Ведомство требует сообщить принадлежность вертолета, а также обстоятельства, которые привели к нарушению. Ответа от россиян пока не получили.
Пограничники сразу проинформировали заинтересованные министерства и ведомства об инциденте. В частности – речь идет о Министерстве внутренних дел.
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