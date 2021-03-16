Российский вертолет Ми-8 залетел в воздушное пространство Украины. Это произошло днем 16 марта недалеко от Краснополья Сумской области.

Как сообщили украинские пограничники, вертолет из России залетел на расстояние около 50 метров на территорию Украины. После этого покинул воздушное пространство государства.

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Соответствующее видео опубликовал в своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, вертолет летел на высоте примерно в 100 метров.

Российский вертолет на территории Украины: смотрите видео

Реакция Госпогранслужбы и МВД

Государственная пограничная служба уже направила письмо пограничникам соседнего государства о нарушении режима государственной границы Украины.

Ведомство требует сообщить принадлежность вертолета, а также обстоятельства, которые привели к нарушению. Ответа от россиян пока не получили.

Пограничники сразу проинформировали заинтересованные министерства и ведомства об инциденте. В частности – речь идет о Министерстве внутренних дел.