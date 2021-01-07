"Вертепфест", который ежегодно проходит в Харькове, в 2021 году проходит в онлайн-формате. Вместо 5-тысячного шествия колядники из десятков городов и стран подняли звезды над своими вертепами дома.

Праздничный фестиваль хоть и состоялся онлайн, но колядкобатл снова соединил регионы и даже страны. Об этом сообщает 24 канал.

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В 2021 году собрать большой вертеп в Харькове помешала пандемия. Репетиции участники "Вертепфеста" проводили тоже в онлайн-платформе – в зуме. В результате, получили 200 записанных на видео колядок со всех концов света: Эстонии, Польши, Норвегии и тому подобное.

Исполнение колядки в Польше: смотрите видео

"Мы волновались, как в этом году воплотить. И очень хорошо, что все же решили проводить онлайн, потому что еще больше участников, чем было в прошлом, 2020 году. И теперь этот праздник, он даже больше доступен, потому что раньше надо было приехать в Харьков. А теперь можно посмотреть в интернете и принять участие", – сказала соорганизатор "Вертепфеста" онлайн Ирина Маркевич.

Сколько участников собралось в 2021 году

Онлайн вертеп соединил больше коллективов, чем в прошлом году: 110 вместо 60. В общем – это около 1,5 тысячи человек. Действо назвали колядкобатлом. И вот так, к примеру, спела украинская диаспора в Осло.

Вертеп в Осло: смотрите видео

А это – семейный дуэт из Италии.

Исполнение украинской колядки в Италии: смотрите видео

В следующем году организаторы "Вертепфеста" надеются совместить два формата: онлайн колядование и традиционное шествие по Харькову.