По мнению лидера партии "Голос" Киры Рудик, вероятность досрочных парламентских выборов в 2021 году или в начале 2022 составляет менее 50%. Однако есть определенное условие.

Да, Рудик считает, что такая вероятность есть при условии, что президент Владимир Зеленский сможет перезагрузить Кабинет министров.

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Что еще говорит Рудик о досрочных выборах парламента

По словам политика, вероятность выборов была высокой, но до того, как президент начал активные государственные действия. Теперь Рудик убеждена, что Зеленскому может удастся вернуть страну к стабильной работе.

Если ему удастся перезагрузить Кабмин, то вероятность проведения досрочных парламентских выборов в этом году или в начале следующего ниже 50%,

– подытожила Рудык.

Обратите внимание! Рудик заявила, что "Слуги народа" периодически ведет переговоры с "Голосом" о создании коалиции. Однако депутат не сказала, что думает ее партия об объединении.

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