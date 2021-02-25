Вероятность досрочных парламентских выборов в 2021 году составляет менее 50%, – Рудик
По мнению лидера партии "Голос" Киры Рудик, вероятность досрочных парламентских выборов в 2021 году или в начале 2022 составляет менее 50%. Однако есть определенное условие.
Источник:Интерфакс - Украина
Да, Рудик считает, что такая вероятность есть при условии, что президент Владимир Зеленский сможет перезагрузить Кабинет министров.
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Что еще говорит Рудик о досрочных выборах парламента
По словам политика, вероятность выборов была высокой, но до того, как президент начал активные государственные действия. Теперь Рудик убеждена, что Зеленскому может удастся вернуть страну к стабильной работе.
Если ему удастся перезагрузить Кабмин, то вероятность проведения досрочных парламентских выборов в этом году или в начале следующего ниже 50%,
– подытожила Рудык.
Сколько украинцев поддерживают отставку власти
- В начале февраля, согласно опросу Центра Разумкова, более 52% украинцев поддерживали досрочную отставку парламента, более 30% – были против.
- За отставку президента выступали 48,8% людей, против – 34,4%.
- Кроме того, 54,3% населения выступало за сложение полномочий Кабмина, против – 28,1%.
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