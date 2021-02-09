Гражданину Украины, который шпионил и собирал информацию для России, в Верховном суде вынесли приговор. Теперь его посадят на 12 лет лишения свободы.

Офису генерального прокурора удалось доказать в Верховном суде, что мера пресечения является справедливой. Такой срок предусмотрен в статье Уголовного Кодекса.

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Суд согласился с доводами прокурора и подтвердил решения судов предыдущих инстанций относительно назначенного наказания.

Что известно о предателе

Как указано в материале Офиса генпрокурора, харьковчанин собирал информацию, содержащую государственную тайну, чтобы передать ее представителям России. При использовании этой информации, это могло привести к снижению обороноспособности Украины.

Предатель договорился с работником Национального научного центра харьковского института о передаче данных о результатах государственного оборонного заказа. Шпион обеспечил сообщника флэш-носителем и дал соответствующие указания в отношении конспирации и хранения информации.

Что такое государственная измена

Государственная измена – умышленно совершенные действия гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

В частности, переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Такое нарушение карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.