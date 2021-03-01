Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по блокированию телеканалов Медведчука. Речь идет об иске, который оспаривает санкции, примененные к "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Суд будет рассматривать это дело на заседании 29 марта. Оно должно начаться в 14:30 – с вызовом сторон.

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Соответствующее производство по иску, который оспаривает указ президента, открыли еще 26 февраля. В Верховном суде сообщили, что похожие иски поступали к ним и раньше. Среди них, в частности:

26 февраля – от ООО "Лидер ТВ";

26 февраля-от ООО "Новый формат ТВ";

25 февраля – от ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ";

24 февраля – от Тараса Козака.

Справка. 11 февраля Кассационный суд открыл производство по делу по иску гражданина Украины об обжаловании указа президента относительно санкций СНБО. Дело рассмотрят 15 марта.

Санкции против телеканалов Медведчука: коротко

► 2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака, который является соратником Медведчука. Это привело к тому, что пророссийские телеканалы, которыми он владеет, остановили вещание.

► Впоследствии под санкции попали также сам Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и другие люди из их окружения. Ограничения ввели и в отношении нескольких компаний.

► Работники каналов, связанных с Медведчуком, создали новый канал на базе львовского "Первого независимого". В первый же день вещания его начали блокировать провайдеры.



Что известно о санкциях СНБО / инфографика 24 канала