В Верховный Суд Украины поступил иск от телеканала "112 Украина". В нем СМИ оспаривает указ Владимира Зеленского о внесении канала в санкционный список.

Иск от подсанкционного канала поступил 25 февраля в Кассационный административный суд, который находится в составе Верховного Суда. Читайте также "Непреодолимые" враги становятся друзьями: Медведчук купил канал у экс-свободовца Им оспаривается указ Зеленского от 2 февраля 2021 года относительно решения СНБО применить к каналу санкции. Напомним, в Верховный Суд и ранее поступали исковые заявления об обжаловании этого указа главы государства. Что известно о других схожих исках В Верховный суд ранее поступили 3 иска по обжалованию санкций. Например, 9 февраля такое заявление оставили без рассмотрения и дали истцу 10 дней, чтобы устранить недостатки.

По одному из исков Кассационный административный суд открыл дело. Разбирательство назначили на 15 марта.

​Еще один иск поступил от подсанкционного нардепа Тараса Козака.​ Что известно о санкциях против Козака СНБО ввел санкции против Козака 2 февраля. Соответствующий указ подписал Зеленский. Каналы Козака ZIK, NewsOne и" 112 Украина", которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, заблокировали.

Стало известно о финансировании этих телеканалов с оккупированных территорий.

Впоследствии СНБО применил санкции и против других лиц, в частности, в санкционном списке оказался сам Медведчук и его жена.