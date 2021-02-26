В Верховный Суд поступил иск от "112 Украина": оспаривают санкции
В Верховный Суд Украины поступил иск от телеканала "112 Украина". В нем СМИ оспаривает указ Владимира Зеленского о внесении канала в санкционный список.
Источник:Верховный Суд
Иск от подсанкционного канала поступил 25 февраля в Кассационный административный суд, который находится в составе Верховного Суда.
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Им оспаривается указ Зеленского от 2 февраля 2021 года относительно решения СНБО применить к каналу санкции.
Напомним, в Верховный Суд и ранее поступали исковые заявления об обжаловании этого указа главы государства.
Что известно о других схожих исках
- В Верховный суд ранее поступили 3 иска по обжалованию санкций. Например, 9 февраля такое заявление оставили без рассмотрения и дали истцу 10 дней, чтобы устранить недостатки.
- По одному из исков Кассационный административный суд открыл дело. Разбирательство назначили на 15 марта.
- Еще один иск поступил от подсанкционного нардепа Тараса Козака.
Что известно о санкциях против Козака
- СНБО ввел санкции против Козака 2 февраля. Соответствующий указ подписал Зеленский. Каналы Козака ZIK, NewsOne и" 112 Украина", которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, заблокировали.
- Стало известно о финансировании этих телеканалов с оккупированных территорий.
- Впоследствии СНБО применил санкции и против других лиц, в частности, в санкционном списке оказался сам Медведчук и его жена.
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