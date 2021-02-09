Верховный Суд получил очередную жалобу из-за блокирования каналов Медведчука
В Верховный Суд Украины поступил иск к Владимиру Зеленскому. В нем требуют признать незаконным указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
Источник:Интерфакс-Украина
В суде отметили, что к ним поступил еще один иск от физического лица с обжалованием указа о санкциях.
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Что известно об этом иске
Иск только поступил, в отношении него еще не открыли производство и не назначили дату рассмотрения,
– отметили в суде.
Известно, что подал его харьковский юрист, член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.
Напомним, ранее в Верховный Суд поступило 2 иска от физлиц с требованиями признать незаконным указ президента.
Блокировка каналов Медведчука: основное
- 2 февраля на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Владимир Зеленский подписал указ. Срок действия ограничений – 5 лет.
- Козак – соратник Медведчука, согласно расследованиям активистов, речь фактически идет о компании, принадлежащей куму Путина.
- Украинские спецслужбы выяснили, что эти каналы получали деньги из России. Финансировала компания "Донские угли", которая работает на оккупированной Луганщине.
Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу
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