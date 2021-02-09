В Верховный Суд Украины поступил иск к Владимиру Зеленскому. В нем требуют признать незаконным указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

В суде отметили, что к ним поступил еще один иск от физического лица с обжалованием указа о санкциях.

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Что известно об этом иске

Иск только поступил, в отношении него еще не открыли производство и не назначили дату рассмотрения,

– отметили в суде.

Известно, что подал его харьковский юрист, член Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев.

Напомним, ранее в Верховный Суд поступило 2 иска от физлиц с требованиями признать незаконным указ президента.

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Санкції проти Тараса Козака та каналів Медвечука / Інфографіка 24 каналу