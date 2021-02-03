Верховный суд не будет рассматривать отстранение Тупицкого: причина
Верховный суд не будет открывать производство по отстранению Александра Тупицкого с должности главы КСУ. Свой отказ там объяснили отсутствием соответствующих полномочий.
Источник: Верховный суд
В Верховном суде подчеркнули, что не могут рассматривать вопрос конституционности. Ведь это уже полномочия КСУ.
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В иске, который получил Верховный суд, говорится как раз о якобы незаконности и неконституционности указа Зеленского об отстранении Тупицкого.
Несоответствие указов президента положениям Конституции может рассматривать только КСУ. Юрисдикция административных судов на такие дела не распространяется, отметили в заявлении.
Почему Тупицкого отстранили от должности
- В конце октября вокруг Конституционного суда вспыхнул скандал. Там отменили ответственность чиновников за ложь в декларациях.
- 29 декабря президент Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца.
- Это сделали после того, как офис генпрокурора направил главе государства соответствующее ходатайство.
- Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации завода в Донецкой области.
Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала
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