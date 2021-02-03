Верховный суд не будет открывать производство по отстранению Александра Тупицкого с должности главы КСУ. Свой отказ там объяснили отсутствием соответствующих полномочий.

Источник: Верховный суд

В Верховном суде подчеркнули, что не могут рассматривать вопрос конституционности. Ведь это уже полномочия КСУ.

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В иске, который получил Верховный суд, говорится как раз о якобы незаконности и неконституционности указа Зеленского об отстранении Тупицкого.

Обратите внимание! Стоит заметить, что согласно данным судебного реестра, истцом по этому делу является сам Александр Тупицкий.

Несоответствие указов президента положениям Конституции может рассматривать только КСУ. Юрисдикция административных судов на такие дела не распространяется, отметили в заявлении.

Почему Тупицкого отстранили от должности

В конце октября вокруг Конституционного суда вспыхнул скандал. Там отменили ответственность чиновников за ложь в декларациях.

29 декабря президент Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца.

Это сделали после того, как офис генпрокурора направил главе государства соответствующее ходатайство.

Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации завода в Донецкой области.

Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала