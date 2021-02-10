Верховный суд завернул 2 иска против санкций, которые ввели на телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина". В частности, один из них суд отказался рассматривать, а другой – вернул на доработку.

Соответствующие постановления по делу вынес Кассационный суд Верховного суда 9 февраля.

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Почему суд отправил иск на доработку

Постановлением по делу № 9901/22/21 исковое заявление гражданина оставили без движения и установили истцу 10-дневный срок для устранения недостатков,

– говорится в сообщении.

В суде добавили, что такое решение мотивировано тем, что истец не обосновал наличие нарушения прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд.

Кроме того, истец не конкретизировал оснований для привлечения СНБО, ООО "Новости 24 часа", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ" и ООО "Новые коммуникации" к участию в деле в качестве третьих лиц.

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Причина отказа в открытии производства

Другой иск против указа президента Владимира Зеленского о введении санкций Верховный суд отменил.

Фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что ее подали в интересах и в защиту прав других лиц – юридических лиц, которые, по утверждениям истца, являются владельцами телеканалов,

– отметили в суде.

Кстати, 8 февраля в Верховный суд поступил уже 3 иск с подобными требованиями.

Что известно об исках против блокирования каналов Медведчука

► По данным "Суспільного", одним из истцов является Павел Александрович Попков.

► Имя второго – пока неизвестно. По данным журналистов, это может быть юрист Роман Лихачев. Все потому, что он заявлял, что направил в Верховный суд иск об отмене санкций против каналов ZIK, 112 и Newsone.

► Кто является третьим истцом – неизвестно.

Обратите внимание! Санкции против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака, который является соратником пророссийского Виктора Медведчука, ввели 2 февраля. В тот же день каналы заблокировали. Работники этих СМИ уверены, что против них нарушили "свободу слова". Больше о блокировании медведчуковских каналов – читайте здесь.