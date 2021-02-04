В Верховном суде обжаловали запрет каналов Медведчука: есть два иска
В четверг, 4 февраля, указ Владимира Зеленского о санкциях против каналов Виктора Медведчука обжаловали в Верховном суде. Речь идет о ZIK, 112 и Newsone.
Источник: фейсбук Верховного суда Украины
Иски граждан поступили в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.
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- 2 февраля СНБО ввел санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Кроме того, санкции наложили на телеканалы ZIK, 112 и Newsone.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина поддерживает свободу слова, но не пропаганду. Необходимо бороться за правду в информационной войне.
- Санкции уже одобрили в Евросоюзе.
- Госпожа посол Великобритании Мелинда Симонс также положительно отреагировала на решение Зеленского. Она подчеркнула, что дезинформация наносит реальный ущерб Украине.
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