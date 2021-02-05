Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель 5 февраля встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломат выразил глубокую обеспокоенность фактами ареста и приговора Алексея Навального.

Боррель призвал Кремль освободить оппозиционера и провести полноценное расследование его отравления. Накануне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым поговорил по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом говорится в программе "Голос Америки".

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Байден представил приоритеты внешней политики

Президент США Джо Байден заявил, что времена уступок России из-за ее агрессивных действий – в прошлом. Представляя приоритеты своей внешней политики, он раскритиковал Путина, призвал освободить Навального и подчеркнул, что США возвращаются в центр мировой политической арены.

В США внесли законопроект о санкциях России

Группа сенаторов США – демократов и республиканцев, внесла в Конгресс США законопроект, которым предусмотрены адресные санкции против официальных лиц России, ответственных за отравление и заключение Алексея Навального. По замыслу сенаторов, законопроект должен привлечь Владимира Путина и его окружение к ответственности, а также – дать понять, что Россия должна немедленно освободить Навального.

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