Верховный суд Украины отменил указ об увольнении судьи Оксаны Царевич. Ранее ее обвинили в незаконном лишении водительских прав членов Автомайдана.

В период Революции Достоинства она работала в Печерском суде. Царевич может даже получить финансовую компенсацию.

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Что предполагает решение

Адвокат Роман Маселко пояснил, что предполагает такое решение суда. В частности, речь идет о следующем:

оснований для увольнения с должности судьи – не существует;

ее могут вернуть на прежнюю должность.

Напомним, что в июне 2020 года Шевченковский районный суд города Киева признал Оксану Царевич – невиновной.

Кто такая Царевич

В период Революции Достоинства с нее сняли неприкосновенность, а впоследствии – уволили. Ее обвинили в том, что она неправомерно осудила 9 участников Автомайдана.

Речь о том, что их автомобили якобы зафиксировали во время поездки 29 декабря 2013 года в Межигорье. Однако все рапорты были сфальсифицированы.

Бывшая судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич пыталась обжаловать свое увольнение в Высшем административном суде. Однако позже она отозвала иск.