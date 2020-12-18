Протесты ФЛП: в Верховной Раде собирают подписи для внеочередного заседания
В Верховной Раде собирают подписи для проведения вне очереди заседания для разрешения ситуации с ФЛП и "евробляхами". Сейчас насобирали около сотни подписей. Один из инициаторов – нардеп партии "Слуга народа" Александр Качура.
19 декабря мажоритарщики едут в свои округа, поэтому Александр Качура призывает ФЛП найти их на своем округе и заставить подписать письмо, чтобы Верховная Рада собралась вне очереди. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
К слову Протесты ФЛП в Киеве "расшатали" политики, – политолог
"Это то, что вы можете сделать, чтобы фискализация была отменена уже в 2020 году", – заявил депутат.
Процесс продолжается. У нас были сторонники фискализации, поэтому я их переагитировал, объяснял, почему это плохо. Где-то десяток удалось убедить, не только в нашей фракции. Когда это будет – будет определять председатель Верховной Рады после того, как отправим представление,
- сказал Качура.
По его словам, необходимо собрать 150 подписей. Он надеется, что депутаты "под елку" положат предпринимателям отмену фискализации.
Почему депутаты требуют внеочередного заседания
Необходимо рассмотреть 3 законопроекта по ФЛП:
- об отмене фискализации;
- о возврате бумажного учета;
- об автомобилях на иностранной регистрации.
Ситуация с ФЛП: что известно
- В начале декабря в Киеве начались масштабные акции протестов ФЛП. Они требуют отменить карантинные ограничения, а также введение кассовых аппаратов. Хотя Верховная Рада и отсрочила кассовые аппараты на один год.
- 15 декабря во время акции "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!" предприниматели начали устанавливать палатки на Майдане Незалежности. Из-за этого вспыхнули столкновения.
- Во время протеста пострадали и митингующие, и правоохранители.
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