В Верховной Раде собирают подписи для проведения вне очереди заседания для разрешения ситуации с ФЛП и "евробляхами". Сейчас насобирали около сотни подписей. Один из инициаторов – нардеп партии "Слуга народа" Александр Качура.

19 декабря мажоритарщики едут в свои округа, поэтому Александр Качура призывает ФЛП найти их на своем округе и заставить подписать письмо, чтобы Верховная Рада собралась вне очереди. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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"Это то, что вы можете сделать, чтобы фискализация была отменена уже в 2020 году", – заявил депутат.

Процесс продолжается. У нас были сторонники фискализации, поэтому я их переагитировал, объяснял, почему это плохо. Где-то десяток удалось убедить, не только в нашей фракции. Когда это будет – будет определять председатель Верховной Рады после того, как отправим представление,

- сказал Качура.

По его словам, необходимо собрать 150 подписей. Он надеется, что депутаты "под елку" положат предпринимателям отмену фискализации.

Почему депутаты требуют внеочередного заседания

Необходимо рассмотреть 3 законопроекта по ФЛП:

об отмене фискализации;

о возврате бумажного учета;

об автомобилях на иностранной регистрации.

Ситуация с ФЛП: что известно