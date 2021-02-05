В Раде расширили список тех, кто может стать госслужащим. Теперь для профессиональных категорий адвокатов, нотариусов и арбитражных руководителей необходимыми для участия в конкурсе являются только соответствующее образование и предыдущий стаж в этой сфере.

Как отмечают в Раде, такие изменения необходимы для утверждения и углубления демократических преобразований в Украине.

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В Верховной Раде отметили, что существует необходимость в расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу. Теперь госслужащими могут стать лица, имеющие "подтвержденную установленным законом способом высокую квалификацию".

Напомним: в апреле 2020 года правительство изменило порядок назначения на госслужбу во время карантина, то есть отменил конкурсы.

Каких категорий это касается:

адвокатов;

нотариусов;

арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Что необходимо для участия в конкурсе

высшее юридическое образование;

стаж работы в отрасли права.

Необходимый стаж зависит от профессиональной сферы:

адвокатура – от 2 лет;

нотариате – от 6 лет

деятельность арбитражных управляющих – от 3 лет.

Больше об этом законопроекте читайте по ссылке.

Цели и задачи Закона

Целью проекта является предоставление доступа к государственной службе для дальнейшей реализации реформы государственной службы, защиты прав граждан и повышения общего профессионального уровня лиц, участвующих в конкурсах на должности государственной службы.