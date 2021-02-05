Новые лица в системе: в Раде упростили требования отбора госслужащих
В Раде расширили список тех, кто может стать госслужащим. Теперь для профессиональных категорий адвокатов, нотариусов и арбитражных руководителей необходимыми для участия в конкурсе являются только соответствующее образование и предыдущий стаж в этой сфере.
Источник:Пресс-служба Верховной Рады
Как отмечают в Раде, такие изменения необходимы для утверждения и углубления демократических преобразований в Украине.
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В Верховной Раде отметили, что существует необходимость в расширении круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу. Теперь госслужащими могут стать лица, имеющие "подтвержденную установленным законом способом высокую квалификацию".
Каких категорий это касается:
- адвокатов;
- нотариусов;
- арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).
Что необходимо для участия в конкурсе
- высшее юридическое образование;
- стаж работы в отрасли права.
Необходимый стаж зависит от профессиональной сферы:
- адвокатура – от 2 лет;
- нотариате – от 6 лет
- деятельность арбитражных управляющих – от 3 лет.
Цели и задачи Закона
Целью проекта является предоставление доступа к государственной службе для дальнейшей реализации реформы государственной службы, защиты прав граждан и повышения общего профессионального уровня лиц, участвующих в конкурсах на должности государственной службы.
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