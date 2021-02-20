Верховная Рада соберется на внеочередное заседание
Парламентарии соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады. Заседание запланировано на 23 февраля 2021 года в 12:00.
Источник:пресс-служба Верховной Рады
Соответствующий указ подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Известно, что парламент созывают по требованию президента Владимира Зеленского.
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В пресс-службе Совета объяснили, что во время внеочередного пленарного заседания нардепы должны рассмотреть законопроект о госслужбе №4531. Говорится о законопроекте, который ранее ветировал Зеленский и вернул в Раду с предложениями.
Что не понравилось Зеленскому
Президент отметил, что следует разобраться с теми полномочиями, которые принадлежат заместителям министров. Говорится о той ситуации, когда должность самого министра вакантна.
Если в течении длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо,
– пояснил Зеленский.
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