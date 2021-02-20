Парламентарии соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады. Заседание запланировано на 23 февраля 2021 года в 12:00.

Соответствующий указ подписал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Известно, что парламент созывают по требованию президента Владимира Зеленского.

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В пресс-службе Совета объяснили, что во время внеочередного пленарного заседания нардепы должны рассмотреть законопроект о госслужбе №4531. Говорится о законопроекте, который ранее ветировал Зеленский и вернул в Раду с предложениями.

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Президент отметил, что следует разобраться с теми полномочиями, которые принадлежат заместителям министров. Говорится о той ситуации, когда должность самого министра вакантна.

Если в течении длительного времени народные депутаты не назначают министра – а такое не раз у нас бывало, – эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо,

– пояснил Зеленский.

Обратите внимание! О коллизии из-за вето закона сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что исполняющий обязанности Минэнергетики не может подписать документы, поэтому выплата зарплат шахтерам под угрозой.

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