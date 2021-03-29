Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 27 марта подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 30 марта. Одним из законопроектов, которые там будут обсуждать, будет назначение выборов мэра Харькова. Если депутаты так решат, харьковчане могут избрать городского главу 31 октября.

Сессию решили провести по требованию 156 нардепов. Всего там должны обсудить 6 вопросов.

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Кто руководит Харьковом сейчас

Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса 17 декабря 2020 года. Тогда исполняющим обязанности городского голавы стал Игорь Терехов (заместитель Кернеса). Он пообещал в течение 15 дней обратиться в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов.

Почему выборы не состоялись в марте

30 декабря секретарь горсовета сказал, что направит обращение в Верховную Раду 31 декабря. Там о получении ходатайства сообщили уже в конце января. Долгое время для решения о выборах не хватало нескольких документов:

обращение Игоря Терехова;

копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса;

решение Харьковского горсовета о принятии во внимание смерти мэра.

Все документы поступили только 3 марта. Из-за этих бюрократических обстоятельств выборы городского главы Харькова не смогли назначить на март. Как следствие, это стало основой многочисленных обвинений Терехова в умышленном затягивании подачи документов. Отсрочка выборов позволила ему длительный период оставаться исполняющим обязанности мэра.

Харьковский депутат Дмитрий Булах рассказал, что после смерти Кернеса область и город контролирует Аваков, подробнее по ссылке.