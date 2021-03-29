Верховная Рада рассмотрит вопрос выборов мэра Харькова завтра: когда их проведут
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 27 марта подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 30 марта. Одним из законопроектов, которые там будут обсуждать, будет назначение выборов мэра Харькова. Если депутаты так решат, харьковчане могут избрать городского главу 31 октября.
Источник:Верховная Рада Украины
Сессию решили провести по требованию 156 нардепов. Всего там должны обсудить 6 вопросов.
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Кто руководит Харьковом сейчас
Бывший мэр Харькова Геннадий Кернес умер от коронавируса 17 декабря 2020 года. Тогда исполняющим обязанности городского голавы стал Игорь Терехов (заместитель Кернеса). Он пообещал в течение 15 дней обратиться в Верховную Раду о назначении внеочередных выборов.
Почему выборы не состоялись в марте
30 декабря секретарь горсовета сказал, что направит обращение в Верховную Раду 31 декабря. Там о получении ходатайства сообщили уже в конце января. Долгое время для решения о выборах не хватало нескольких документов:
- обращение Игоря Терехова;
- копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса;
- решение Харьковского горсовета о принятии во внимание смерти мэра.
Все документы поступили только 3 марта. Из-за этих бюрократических обстоятельств выборы городского главы Харькова не смогли назначить на март. Как следствие, это стало основой многочисленных обвинений Терехова в умышленном затягивании подачи документов. Отсрочка выборов позволила ему длительный период оставаться исполняющим обязанности мэра.
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