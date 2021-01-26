Парламент Украины 26 января в целом принял законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Инициативу поддержали 255 нардепов.

Источник: 24 канал

Против высказались 58, воздержались 40 парламентариев.

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Кто проголосовал " за":

"Слуга народа" – 226 голосов;

"Довира" – 20;

Внефракционные – 9;

Остальные фракции-0.

Против проголосовали представители "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Голоса".

В Верховную Раду законопроект подал президент Владимир Зеленский.

Отметим, что в Верховную Раду законопроект подал президент Владимир Зеленский. В первом чтении за инициативу голосовали еще 18 июня 2020 года. Тогда законопроект поддержали 252 народных избранника.

Что предлагает закон о референдуме: