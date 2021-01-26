Верховная Рада приняла закон о референдуме: что он предусматривает
Парламент Украины 26 января в целом принял законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Инициативу поддержали 255 нардепов.
Источник: 24 канал
Против высказались 58, воздержались 40 парламентариев.
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Кто проголосовал " за":
- "Слуга народа" – 226 голосов;
- "Довира" – 20;
- Внефракционные – 9;
- Остальные фракции-0.
Против проголосовали представители "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Голоса".
В Верховную Раду законопроект подал президент Владимир Зеленский.
Отметим, что в Верховную Раду законопроект подал президент Владимир Зеленский. В первом чтении за инициативу голосовали еще 18 июня 2020 года. Тогда законопроект поддержали 252 народных избранника.
Что предлагает закон о референдуме:
- Президент Украины провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе, если он инициирован с соблюдением установленных Конституцией требований.
- Чтобы организовать референдум по народной инициативе, следует собрать по меньшей мере 3 миллиона подписей жителей Украины. В то же время они должны представлять по меньшей мере 2/3 административно-территориальных единиц, предусмотренных Конституцией Украины.
- Допускает возможность электронных голосований во время референдума.
- Во время референдума могут выносить на рассмотрение вопрос об утверждении закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины. То есть речь идет об общих принципах, выборах, самом референдуме, правосудии и прочем.
- Также могут рассмотреть вопрос общегосударственного значения, вопрос об изменении территории Украины и вопрос об утрате силы закона или отдельных его положений.
- В то же время на референдум не допускаются вопросы:
– противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права;
– отменяющие или ограничивающие конституционные права и свободы человека и гражданина и гарантии их реализации;
– направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;
– по вопросам налогов, бюджета, амнистии;
– отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда
- Вопросы для национального референдума должны быть четкими, а ответы на них должны быть "Да" или "Нет".
- На референдум может выноситься один вопрос.
- Референдум нельзя проводить в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного состояния.
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