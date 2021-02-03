Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко может в третий раз попытаться завоевать благосклонность Рады занять пост вице-премьера. По словам председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, вероятность, что парламент еще раз будет рассматривать кандидатуру Витренко, есть. Однако это случится не 4 февраля.

Источник: 24 канал

Об этом Корниенко рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

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В начале пленарной недели обязательно есть фракция. Причина собирать фракцию – это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет,

– сказал Корниенко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что предварительные результаты голосований показали, что самостоятельно собрать голоса за Витренко президентской политсиле не удастся.

Назначение Витренко не будут рассматривать 4 февраля

Отметим, что в эфире "Прямого" спикер Дмитрий Разумков заверил, что назначения Витренко не будет в повестке дня 4 февраля. Однако председатель парламента не отверг возможности, что такое случится впоследствии.

Рада дважды провалила голосование за Витренко

Ранее дважды голосование в Раде за вице-премьера – министра энергетики терпело фиаско. 17 декабря за Витренко проголосовали лишь 186 нардепов. 28 января ситуация несколько улучшилась: 204 нардепа нажали кнопку "за". Однако до желаемых для Витренко 226 голосов все равно не дотянули.