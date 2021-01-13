За год монобольшинство "слуг народа" уменьшилось до 211 депутатов, а для принятия закона необходимо минимум 226 голосов. Таким образом без депутатов других фракций и групп Верховной Рады монобольшинство фактически является недееспособным.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель зауважив, що зараз поширена теза про "шалений принтер слуг народу". Але вона не відповідає дійсності. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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Темпи роботи зменшились

За його словами, критеріїв є дуже багато. Але якщо говорити про кількісні показники, то про жоден "шалений принтер" не може бути й мови. Адже темпи законодавчої роботи зменшились.

Якщо ми проаналізуємо кількість ухвалених законопроєктів авторства президента або Кабінету Міністрів, то ми бачимо, що Верховна Рада цього скликання значно поступається своїм попередникам,

– зазначив Кошель.

Він зауважив, що цифри відрізнялися лише в перші місяці. В період вересня – грудня 2019 року фракція "Слуга народу" забезпечувала результативне голосування і могла обходитись без допомоги інших фракцій у парламенті.

Показники погіршуються

Але, проаналізувавши роботу за місяці, експерти побачили, що крива графіку впала під кутом 40 градусів. Тобто з кожним місяцем монобільшість показує гірші показники.

Зазначимо! За 2020 рік парламент ухвалив 230 законів. Тоді як монобільшість забезпечила ухвалення 37 законів, тобто за них віддали свої голоси 226 і більше "слуг народу".

"Станом на грудень ми побачили, що в монобільшості реально є 211 депутатів, які голосують за законопроєкти. Мовиться не лише про технічні законопроєкти, а й про законопроєкти президента та Кабміну. Але навіть на технічні законопроєкти голосів не вистачає", – зауважив Кошель.

Коаліція з різних груп

У 2019 році, як сказав експерт, парламентський список сформувався через вплив різних груп: групи Ігоря Коломойського, групи депутата Максима Павлюка, можливо, групи Ріната Ахметова.

Наразі депутати орієнтуються не на керівництво своєї політичної сили, а на тих людей, які, можливо, делегували їх до виборчого списку.

Наразі можна говорити про те, що де-факто монобільшості немає. Тобто вона є на папері, але забезпечувати 226 "За" вона не може. Тому їй доводиться користуватися підтримкою інших партій, зокрема "За майбутнє", "Довіра", "Батьківщина" тощо,

– також сказав Кошель.

Він додав, що якщо окремі групи захочуть пограти цього року у свою гру, показати свою принципову позицію, то українці побачать, що монобільшості буде менше як 200 голосів. Також "слуги народу" змушені тримати частину депутатів, щоб бути коаліцією.