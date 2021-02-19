Верховная Рада намерена запретить продажу лекарств несовершеннолетним. Соответствующий законопроект нардепы планируют зарегистрировать уже 19 февраля.

Подробности о документе рассказал председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Как он пояснил, законопроект будет рассмотрен на фоне ряда отравлений лекарственными препаратами, которые произошли в Украине накануне. По данным правоохранителей, дети покупали их в аптеках.

"Речь идет о запрете продажи лекарств детям до 18 лет и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах и бадах (биологически активные добавки – 24 канал) не говорим. Ведь это не лекарства", – подчеркнул Радуцкий.

Споры касательно наказания

Нардеп отметил, что пока еще не решили окончательно, какую ответственность будут нести нарушители. Однако поступило предложение приравнять наказание к продаже фальсифицированных лекарств.

Согласно статье 321 Уголовного кодекса, за продажу фальсифицированных лекарственных средств грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

За повторное нарушение – от 8 до 10 лет лишения свободы. Также предусмотрен запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.

"Есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть. Нести следует как административную, так и уголовную ответственность. Но по срокам еще не скажу", – отметил депутат.

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Дети отравились таблетками в Украине: что известно

► На Киевщине 2 семиклассницы выпили по 40 таблеток "Дротаверина". К сожалению, одну из них спасти не удалось. Полиция предположила, что на девушек повлияли призывы в тиктоке вроде: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет".

► В то же время в Умани две школьницы попали в больницу из-за того же "Дротаверина", они выпили по 10 таблеток. По словам медиков, угрозы их жизни нет.

► Еще один похожий случай произошел в Киеве с 15-летним подростком, его состояние стабильное. Почему он решил наглотаться таблеток – будут выяснять правоохранители.