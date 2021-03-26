Пророссийские боевики 26 марта обстреляли украинские позиции возле Шумов, в результате чего погибли 4 украинских бойца. Верховная Рада уже готовит реакцию на эти события.

Об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он выразил соболезнования родственникам погибших.

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"Это большая потеря для всех нас. К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане", – сказал спикер парламента.

На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага,

– заявил Разумков.

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