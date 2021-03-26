Верховная Рада готовит реакцию на обострение возле Шумов, – Разумков
Пророссийские боевики 26 марта обстреляли украинские позиции возле Шумов, в результате чего погибли 4 украинских бойца. Верховная Рада уже готовит реакцию на эти события.
Источник:фейсбук Дмитрия Разумкова
Об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков. Он выразил соболезнования родственникам погибших.
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"Это большая потеря для всех нас. К сожалению, это не первое нарушение перемирия за последнее время, в результате которого гибнут наши граждане", – сказал спикер парламента.
На ближайшем заседании парламент обязательно отреагирует и даст оценку таким коварным действиям врага,
– заявил Разумков.
Обострение возле Шумов: коротко о главном
- Ситуация обострилась 26 марта примерно в 14:00. Вследствие обстрелов пророссийских боевиков погибли 4 украинских защитника.
- Известна фамилия только одного из них – это подполковник Сергей Коваль.
- Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что украинцы пытались 9 раз остановить обстрел, но Россия отказывалась.
- Пресс-офицер 503 отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко подтвердил, что участок возле Шумов был крайне непростым.
- Из-за обострения под Шумами украинская делегация в ТКГ соберется на заседание.
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