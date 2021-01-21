Законопроект о сокращении числа парламентариев в Раде президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение еще в 2019 году. В феврале 2020 года парламент предварительно одобрил законопроект, а сейчас его поддержал и комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Сайт 24 канала расспросил экспертов о том, нужно ли уменьшать количество нардепов в Украине и стоит ли ожидать таких изменений в ближайшее время.

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Почему снова заговорили об уменьшении количества нардепов

Напомним, что вопрос о сокращении количества народных избранников вошел во всеукраинский опрос, который инициировал президент Зеленский на местных выборах в 2020 году. В "Слуге народа" впоследствии заявили, что инициативу поддержали около 90% опрошенных.

Политологи отмечают, что идея о сокращении нардепов появляется в политической жизни страны еще с 2000-х годов. Но это не более, чем популистская инициатива, которая не будет иметь хороших последствий.

Юрий Мациевский, профессор кафедры политологии и национальной безопасности Национального университета "Острожская академия", руководитель Центра политических исследований НаУОА, говорит, что уменьшение количества депутатского состава парламента сегодня – это популистская инициатива Офиса президента, которая, однако, не остановит падение рейтинга Владимира Зеленского. Если такое решение примут, то это повлечет за собой изменения в Конституцию и изменение в Закон о выборах народных депутатов.

Очередное изменение законов не приведет к улучшению качества управления государством. В случае проведения следующих парламентских выборов с измененными правилами, "цена" депутатского мандата вырастет, но в условиях доминирования популизма и технологий над программной политикой партий – это не гарантирует качественного обновления парламента,

– отметил Мациевский.

Назар Заболотный, аналитик Центра совместных действий, говорит, что активность монобольшинства, по этому вопросу выглядит не более чем популизмом на фоне неспособности быстро начать вакцинацию от COVID-19, протестов ФЛП и потребителей природного газа.

Более того, эта технология не нова. Тему сокращения количества депутатов в свое время использовал Леонид Кучма. Который проводил референдум ради поднятия уровня своей поддержки. На подобный шаг недавно пошли власти Италии,

– приводит примеры эксперт.

Дмитрий Черетун, парламентский аналитик движения ЧЕСНО, говорит, что сторонники сокращения количества нардепов, в частности, утверждают, что один парламентарий должен представлять 100 тысяч человек. Согласно данным прошлогодней так называемой "электронной переписи", в Украине проживают 37 миллионов человек, поэтому, убеждают сторонники сокращения, депутатов в Раде должно быть 300.

Численность населения может быть фактором определения количества депутатов, но не единственным. Также, данные "электронной переписи" вряд ли стоит считать окончательными, чтобы говорить о численности населения Украины. Лучшим в этом случае было бы дождаться результатов реальной переписи населения,

– говорит Черетун.

Нужно ли сокращать количество депутатов в Украине

Назар Заболотный добавляет, что несмотря на популярность идеи сокращения количества депутатов в обществе, на деле она не имеет никакого практического смысла. Уменьшение количества депутатов приведет к тому, что будет нужно больше помощников и прочего персонала на одного народного избранника, ведь объем парламентской работы останется примерно неизменным. Поэтому даже экономия бюджетных средств будет мизерной.

Также стоит понимать, что не существует никакой формулы расчета количества депутатов в зависимости от населения. Например, в Германии вообще нет постоянной численности народных избранников. Их количество меняется от созыва к созыву,

– говорит Заболотный.

Богдан Петренко, политолог, отметил, что задача депутатов – это не только принимать законы, но и представлять интересы электората. Соответственно, уменьшение числа депутатов – это увеличение количества избирателей на одного избранника, а потому и удаленности депутата от избирателя. Конечно, один из плюсов – это якобы снижение расходной части бюджета. Но, в размерах государственного бюджета, уменьшение расходов на 150 депутатов вместе с их помощниками не даст ощутимой экономии.

Другая проблема – это то, что в результате такой реформы снизится число депутатов, которые действительно работают в парламенте. То есть, тех, которые способны делать депутатскую работу – выступать, писать законопроекты, отстаивать интересы в комитетах и на заседаниях Верховной Рады. Снижение общего количества отразится прежде всего на "рабочих лошадках", а не бизнесменах, которые идут во власть исключительно отстаивать свои интересы,

– говорит Петренко.

Виктор Таран, политический эксперт, основатель Центра "Эйдос", говорит, что сокращение количества депутатов только ухудшит ситуацию, ведь чем меньше депутатов, тем меньше демократии.

Чем меньше депутатов в парламенте, тем легче власти и олигархам с ними договариваться, а значит будет расти политическая коррупция и падать эффективность принятых законов. Еще один "миф", что сокращение количества депутатов повысит качество парламента. Это очередная манипуляция, поскольку нет прямой корреляции между количеством депутатов и качеством работы парламента,

– говорит Таран.

Он добавил, что одними из самых эффективных считаются парламенты второго и третьего созывов, численность которых состояла из 450 депутатов, а нынешний парламент, где чуть более 400 депутатов, является одним из наименее эффективных и некачественных за всю историю украинского парламентаризма.

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Проголосуют ли депутаты за такие изменения

Назар Заболотный говорит, что скорее всего отсутствует и поддержка такой идеи в стенах парламента. Чем ближе к окончанию созыва, тем больше депутаты думают о переизбрании. Конечно же, проще переизбраться, когда больше мест в Раде и меньше конкуренция. Поэтому с высокой вероятностью история с сокращением количества депутатов до 300 останется не более чем пиар-ходом "Слуги народа".

Дмитрий Черетун добавил, что сейчас трудно спрогнозировать, сможет ли Рада принять этот законопроект в целом. Ведь, когда парламент год назад предварительно одобрил этот проект, голосов только "Слуги народа" для этого не хватило (хотя номинально фракция имеет монобольшинство). Тогда решающие голоса, которые спасли законопроект от провала, дала фракция ОПЗЖ. Поэтому, если тогда было нелегко найти 226 голосов, то сейчас собрать 300, вероятно, будет еще труднее.

Теоретически партии могут быть заинтересованы в сокращении численности нардепов. Дело в том, что на следующих парламентских выборах уже будет действовать пропорциональная система открытых партийных списков, без мажоритарной составляющей, то есть депутатов будут выбирать только от партий. Уменьшение состава ВР облегчит партиям работу по поиску кандидатов. А в случае, если места в партийном списке в прямом смысле за позорной практикой прошлых лет будут продавать, это еще и увеличит "доход" от продажи этих мест вследствие роста их "цены",

– отметил Черетун.

Роман Бабий, украинский юрист и депутат от партии "Слуга народа", в комментарии пояснил, что он такие изменения в Конституцию поддерживает по нескольким причинам: общественный запрос, уменьшение количества населения и экономия. Впрочем, он также не уверен, что законопроект получит необходимую поддержку в парламенте.

За принятие таких изменений в Конституцию Украины должны проголосовать не менее 300 депутатов. Во время рассмотрения законопроекта в комитете он был поддержан только депутатами от фракции "Слуга народа", представители остальных фракций и групп голосовали против или воздерживались. То есть, если даже вся фракция "Слуги народа" единогласно выступит за этот законопроект, при отсутствии поддержки других депутатов изменения не наберут необходимого количества голосов. К тому же внутри фракции также продолжаются дискуссии по этому поводу,

– говорит Бабий.