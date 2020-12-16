Верховная Рада в специальном постановлении утвердила, сколько на ее работу потратят денег налогоплательщиков. Согласно документу, речь идет о более 2,5 миллиарда гривен.

Народные депутаты 15 декабря проголосовали за постановление "О смете Верховной Рады Украины на 2021 год" (регистрационный номер 4448). Поддержали документ 292 парламентария, как рассказали на сайт ВРУ .

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Расходы на обеспечение работы Верховной Рады Украины на 2021 в целом запланировали на 2,54 миллиарда гривен. Самые интересные статьи:

На законотворчество – 1,29 миллиарда.

На организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение – 1,156 миллиарда.

На управление делами – 746,7 миллиона.

На управление административными зданиями – 234,7 миллиона.

На автотранспорт – 150,3 миллиона.

На освещение деятельности Рады в СМИ – 83,7 миллиона.

На Институт законодательства – 20,5 миллиона.

И на столовую – 4,1 миллиона гривен.

Нормы расходов на одного народного депутата на 2021:

7,5 тысячи гривен в месяц на проезд по территории Украины.

1500 гривен в год на канцелярские принадлежности.

4890 гривен в год на городские и междугородные телефонные разговоры и тому подобное.

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В этот же день, 15 декабря, Верховная Рада приняла Госбюджет-2021.

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