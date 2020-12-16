Парламентарии уволили главу Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба
Верховная Рада во время своего заседания 16 декабря поддержала увольнение главы Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба. Недавно он сам подал заявление на увольнение. Однако экс-министр таки может остаться в правительстве на другой должности.
За соответствующее решение проголосовал 251 нардеп, сообщает 24 канал.
Важно Рада может назначить новых министров уже 17 декабря, – Корниенко
Известно, что отставка Бессараба связана с состоянием здоровья.
Ранее в СМИ появилась информация о кадровых изменениях в правительстве. Так, нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что фракция хотела собраться на заседание, чтобы обсудить кадровые вопросы. Предполагали, что Рада уволит сразу несколько министров, среди них:
- Министр образования;
- Министр энергетики;
- Министр агрополитики;
- Министр экологии.
Бессараб может остаться в правительстве
Бессарабу могут предложить должность с меньшей нагрузкой. Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает УНИАН. По словам политика профильный комитет хорошо отзывался об экс-министре, но по состоянию здоровья он не может полноценно работать.
Я знаю, что премьер-министр все-таки предложил, или предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не таким графиком работы,
– сказала Кравчук.
Она добавила, что Бессараб не просто на больничном, ведь сейчас он находится в больнице.
К слову, назначение Сергея Бессараба министром по вопросам ветеранов Украины Верховная Рада поддержала в марте 2020 года.
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