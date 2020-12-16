Верховная Рада во время своего заседания 16 декабря поддержала увольнение главы Министерства по делам ветеранов Сергея Бессараба. Недавно он сам подал заявление на увольнение. Однако экс-министр таки может остаться в правительстве на другой должности.

За соответствующее решение проголосовал 251 нардеп, сообщает 24 канал.

Важно Рада может назначить новых министров уже 17 декабря, – Корниенко

Известно, что отставка Бессараба связана с состоянием здоровья.

Ранее в СМИ появилась информация о кадровых изменениях в правительстве. Так, нардеп от "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что фракция хотела собраться на заседание, чтобы обсудить кадровые вопросы. Предполагали, что Рада уволит сразу несколько министров, среди них:

Министр образования;

Министр энергетики;

Министр агрополитики;

Министр экологии.

Бессараб может остаться в правительстве

Бессарабу могут предложить должность с меньшей нагрузкой. Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, сообщает УНИАН. По словам политика профильный комитет хорошо отзывался об экс-министре, но по состоянию здоровья он не может полноценно работать.

Я знаю, что премьер-министр все-таки предложил, или предложит ему какую-то должность с меньшей нагрузкой, не таким графиком работы,

– сказала Кравчук.

Она добавила, что Бессараб не просто на больничном, ведь сейчас он находится в больнице.

К слову, назначение Сергея Бессараба министром по вопросам ветеранов Украины Верховная Рада поддержала в марте 2020 года.

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