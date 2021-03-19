Верховна Рада 19 березня відправила на доопрацювання законопроєкт про скасування переходу на літній час. Раніше припускали, що ініціативу одразу підтримають у другому читанні.

За те, аби відправили проєкт №4201 на доопрацювання, проголосували 226 нардепів. Читайте також Перехід на літній час: хто придумав та як це впливає на здоров'я людей Що передбачає законопроєкт Крім скасування переходу на літній час, і ніціатива вводить термін "секунда", а також визначає поняття: хвилина, година, день, місяць, рік, шкала Всесвітнього часу UT, григоріанський календар. Раніше глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зауважував, що така стандартизація необхідна.

Законопроєкт закріплює по всій країні київський час. На окупованих територіях діє час країни-агресора. Як переводять годинники у світі Наразі годинники переводять на літній час і назад близько в 60 країнах. Така практика з'явилася на початку 20 століття.

Водночас близько 140 країн або ніколи не переводили годинники, або просто відмовились від цього.

У 2019 році Європейський парламент також підтримав ідею скасувати ініціативу.

В Україні переводити час на одну годину вперед почали влітку 1981 року. Зверніть увагу! Востаннє в Україні переходили з літнього часу у 2020 році – уночі з 24 жовтня проти 25. Раніше нардепи зазначали, якщо законопроєкт встигнуть прийняти до 25 березня, то навесні годинники вже не треба буде переводити.