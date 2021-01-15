В селе Красноилье, что в Ивано-Франковской области, 14 января произошло ДТП – водитель Citroen Jumpy не справился с управлением. Автомобиль перевернулся – в салоне кроме водителя была женщина с 2 маленькими детьми. К сожалению, 7-летняя девочка умерла в скорой от полученных травм.

Взрослые и другой ребенок травмировались – они находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области. Читайте также Во Львове столкнулись ВАЗ и Mercedes: травмировались 4 человека – фото аварии Обстоятельства ДТП Авария произошла в 18:50. Автомобиль съехал в кювет – вероятно из-за скользкой дороги. В настоящее время полицейские выясняют, что же стало причиной аварии.

У водителя отобрали кровь на проверку состояния опьянения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали уголовное производство.

Место аварии на Прикарпатье / Фото Нацполиции

Правоохранители устанавливают причину ДТП / Фото Нацполиции