Ужасная трагедия: на Прикарпатье в ДТП погибла маленькая девочка
В селе Красноилье, что в Ивано-Франковской области, 14 января произошло ДТП – водитель Citroen Jumpy не справился с управлением. Автомобиль перевернулся – в салоне кроме водителя была женщина с 2 маленькими детьми. К сожалению, 7-летняя девочка умерла в скорой от полученных травм.
Взрослые и другой ребенок травмировались – они находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Ивано-Франковской области.
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Обстоятельства ДТП
- Авария произошла в 18:50. Автомобиль съехал в кювет – вероятно из-за скользкой дороги. В настоящее время полицейские выясняют, что же стало причиной аварии.
- У водителя отобрали кровь на проверку состояния опьянения.
- По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали уголовное производство.
Место аварии на Прикарпатье / Фото Нацполиции
Правоохранители устанавливают причину ДТП / Фото Нацполиции
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