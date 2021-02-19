Фракция "Слуга народа" будет инициировать отставку Максима Степанова, если вакцинация от коронавируса провалится. Ранее министр здравоохранения уверял, что прививки будут делать с середины февраля, однако процесс до сих пор не начался.

О позиции "слуг народа" относительно возможности сохранения Степановым должности в случае затягивания старта вакцинации в эфире одного из украинских телеканалов рассказала Ирина Верещук.

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Что ждет Степанова, если вакцинация провалится

Степанов персонально несет ответственность за начало вакцинации, не учитывая, что есть ответственность Ляшко (главного санитарного врача – 24 канал) и всех остальных. Мы будем рассматривать такой вопрос (отставки – 24 канал),

– заявила Верещук.

Она добавила, что не считает такой шаг наказанием. Однако Степанов при таких условиях не сможет быть эффективным в должности и сохранить доверие общества.

"Речь идет о слове – он дал слово не только нам, как фракции, но и всему обществу к концу месяца начать вакцинацию", – отметила нардеп.

По ее словам, в случае отставки Степанова, она поддержала бы кандидатуру Михаила Радуцкого на пост нового главы министерства здравоохранения.

Верещук добавила, что потенциальная новая кандидатура на место министра пройдет тщательную проверку – "будет экзаменоваться, будет протестирована и рекомендована к голосованию".

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Заявления Степанова о вакцинации: основное

Ранее Максим Степанов отметил, что вакцинация украинцев от коронавируса должна начаться не позднее середины февраля. Однако она не началась вовремя из-за задержки поставки в Украину первой партии вакцин Pfizer.

Однако она не началась вовремя из-за задержки поставки в Украину первой партии вакцин Pfizer. Вечером 18 февраля министр здравоохранения сообщил, что отправился в Индию за первой партией вакцины от COVID-19. Он будет договариваться о поставках вакцин от коронавируса Oxford/AstraZeneca и NovaVax в 2021 – 2022 годах непосредственно с производителем.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала