В Украине вскоре могут принять закон о двойном гражданстве. "Слуга народа" Федор Вениславский считает, что юридические аргументы в пользу его необходимости.

Об этом народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский рассказал в эфире одного из телеканалов.

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Аргументы за двойное гражданство можно найти

По словам Вениславского, с точки зрения Конституции, с одной стороны, закреплен принцип единого гражданства. С другой – Украина заботится о представителях украинской нации, проживающих за рубежом.

Нардеп отметил, что здесь стоит выделить два аспекта.

Первый: не может быть гражданином другого государства человек, который занимает должность в органах государственной власти, потому что это создает угрозу нацбезопасности.

Если лицо имеет 2 паспорта, то это должно быть 100% основанием для прекращения полномочий этого лица как представителя органов публичной власти,

– заявил слуга народа.

В то же время Вениславский подчеркнул, что обычных граждан не стоит лишать возможности иметь двойное гражданство.

Мы имеем ситуацию, когда, возможно, миллионы граждан Украины имеют гражданства других стран мира,

– добавил депутат.

Он обратил внимание, что по Конституции они признаются гражданами Украины. "Но если мы будем жестко стоять на позиции, что не может быть двойного гражданства, то мы таким образом фактически отталкиваем своих граждан, которые получили гражданство других стран", – считает Вениславский.

Представитель президента в КСУ рассказал, что юридические аргументы в пользу введения двойного гражданства можно найти.

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