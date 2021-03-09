Несмотря на возмущение общественности и призывы послов Большой семерки, съезд судей Конституционного суда таки собрался. Представители президента в КСУ считают, что сейчас важнее, чтобы суд быстрее начал полноценно работать.

Такое мнение высказал представителем президента в суде Федор Вениславский. Он отметил, что этот съезд должен был состояться еще в 2020 году – он постоянно откладывался из-за пандемии.

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По его словам, призывы еще раз перенести встречу – не имели бы никакого значения и не решили бы главной цели. Дело в том, что до избрания членов Высшего совета правосудие предлагалось осуществить по новым правилам. Однако законопроект еще не рассмотрели.

Он сказал, что те представители общественности, которые говорили о необходимости переноса съезда судей заявляют о том, что надо срочно заполнить вакансии. Для этого надо сформировать Высшую квалификационную комиссию, а этот механизм очень сложный, как отметил Вениславский. Поэтому, по его мнению, нет времени ждать принятия всех решений и надо действовать.

Граждане не могут получить доступ к правосудию, потому что нет судей,

– сказал Вениславский.

Справка. В Киеве, 9 марта, под гостиницей "Президент" люди протестовали против судейского произвола. Сейчас там выбирали новых членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда.

Перезагрузка КСУ

Он подчеркнул, что перезагрузка возможна при условии полного обновления состава судей. А сейчас вакансии заполнены не все.

"Если мы сейчас еще раз перенесем конкурс, то вакансии заполнятся где-то за пол года – год. Здесь о приоритетах – что нам важнее: чтобы начал нормально работать Конституционный Суд с новыми судьями или ждать пока сформируют комиссию, которая будет обеспечивать отбор судей", – отметил Вениславский.

Смотрите полностью видео о съезде судей КСУ: