Федор Вениславский считает законным решение Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда. Представитель президента в КСУ связывает это с поддержкой судьей оккупации Крымского полуострова.

Вениславский в комментарии изданию отметил, что Зеленский действовал в рамках выполнения решения Совета по нацбезопасности и обороне о пересмотре всех указов Виктора Януковича, которые потенциально угрожают нацбезопасности Украины.

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Почему указ Зеленского по Тупицкому правильный

По словам представителя президента в КСУ, в марте 2014 году Тупицкий при рассмотрении дела о конституционности так называемого "крымского референдума" не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал особое мнение.

С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отражает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора,

– заявил Вениславский.

Он добавил, что судья еще и незаконно оформил покупку участка в Крыму, способствуя легализации оккупации полуострова.

"Все это в совокупности дает право говорить, что действия Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета", – подытожил Вениславский.

Представитель Зеленского считает указ об отмене документа о назначении Тупицкого и его коллеги-судьи Александра Касминина законным и выданным в рамках полномочий главы государства.

По его мнению, с 27 марта 2021 года Тупицкий утратил полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ уже не требуется.

Справка. Президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Он пришел на должность еще в 2013 году благодаря указу беглого президента Виктора Януковича.

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