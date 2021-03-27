Поддержал оккупацию Крыма, – Вениславский объяснил, почему Тупицкого надо уволить
Федор Вениславский считает законным решение Владимира Зеленского об увольнении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного Суда. Представитель президента в КСУ связывает это с поддержкой судьей оккупации Крымского полуострова.
Источник:"РБК-Украина"
Вениславский в комментарии изданию отметил, что Зеленский действовал в рамках выполнения решения Совета по нацбезопасности и обороне о пересмотре всех указов Виктора Януковича, которые потенциально угрожают нацбезопасности Украины.
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Почему указ Зеленского по Тупицкому правильный
По словам представителя президента в КСУ, в марте 2014 году Тупицкий при рассмотрении дела о конституционности так называемого "крымского референдума" не поддержал решение коллег-судей о его незаконности и написал особое мнение.
С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отражает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора,
– заявил Вениславский.
Он добавил, что судья еще и незаконно оформил покупку участка в Крыму, способствуя легализации оккупации полуострова.
"Все это в совокупности дает право говорить, что действия Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета", – подытожил Вениславский.
Представитель Зеленского считает указ об отмене документа о назначении Тупицкого и его коллеги-судьи Александра Касминина законным и выданным в рамках полномочий главы государства.
По его мнению, с 27 марта 2021 года Тупицкий утратил полномочия судьи и никакого дополнительного решения или подтверждения со стороны Большой палаты КСУ уже не требуется.
Александр Тупицкий: последние новости
- Уже экс-главу Конституционного Суда подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении.
- Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта. Однако, по информации журналистов "Схем", на него до сих пор распределяют дела.
- Кроме этого, он продолжает получать зарплату. За январь 2021 года судья заработал 320 тысяч гривен.
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