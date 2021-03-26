Годовой мусор за 2 месяца: Венгрия пожаловалась на грязь в Тисе из Украины
В Венгрии утверждают, что ситуация с загрязнением Тисы ухудшилась. За первые два месяца 2021 года в реку уже "приплыл" мусор, который ранее фиксировали за год.
Источник:"Радио Свобода"
Ситуация с загрязнением Тисы мусором из Украины ухудшилась на протяжении последних месяцев. Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в ответ на запрос журналистов.
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Годовой объем мусора за два месяца
Отходы украинского происхождения попадают в реку двумя путями: с одной стороны – из Украины в реку Тиса, а с другой – через реки Латорица и Борог из Словакии.
По словам дипломата, за первые два месяца 2021 года в реку Тиса попало 1 500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения. Раньше такое количество мусора фиксировали в течение года. Удалось выловить не все отходы.
Из-за высокого уровня воды компетентные венгерские водные органы смогли выловить лишь 70% мусора, остальные продолжили свое движение по реке,
– ответил посол Венгрии.
5 февраля от города Рахов, на венгерской стороне границы у Тисабеча, зафиксировали 30-40 единиц неорганических отходов. Тем временем на реке Сомеш со стороны Румынии у венгерского населенного пункта Ченгер – 60-80 единиц.
Из-за большого количества коммунальных отходов Верхне-Тисайская водная дирекция Венгрии объявила третий уровень готовности к санации воды. Санационный поплавковый парк направили к мосту города Вашарошнамень, где установили частичный речной барьер.
Что известно о проблеме мусора в Венгрии из-за Украины
- В Венгрии ежегодно собирают тонны мусора из реки Тиса на границе.
- На Раховщине, в частности, функционирует паспортизированная свалка, расположенная на берегу реки Тиса.
- Украина платит штрафы за нарушение норм экологической безопасности за перелимит количества мусора.
- Ранее председатель Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров заявлял, что ситуацию с загрязнением Тисы держит на личном контроле президент Украины Владимир Зеленский.
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