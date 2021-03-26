В Венгрии утверждают, что ситуация с загрязнением Тисы ухудшилась. За первые два месяца 2021 года в реку уже "приплыл" мусор, который ранее фиксировали за год.

Ситуация с загрязнением Тисы мусором из Украины ухудшилась на протяжении последних месяцев. Об этом сообщил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в ответ на запрос журналистов.

К теме В Украине до 2050 года может возникнуть дефицит питьевой воды, – Госэкоинспекция

Годовой объем мусора за два месяца

Отходы украинского происхождения попадают в реку двумя путями: с одной стороны – из Украины в реку Тиса, а с другой – через реки Латорица и Борог из Словакии.

По словам дипломата, за первые два месяца 2021 года в реку Тиса попало 1 500 метров кубических отходов украинского и румынского происхождения. Раньше такое количество мусора фиксировали в течение года. Удалось выловить не все отходы.

Из-за высокого уровня воды компетентные венгерские водные органы смогли выловить лишь 70% мусора, остальные продолжили свое движение по реке,

– ответил посол Венгрии.

5 февраля от города Рахов, на венгерской стороне границы у Тисабеча, зафиксировали 30-40 единиц неорганических отходов. Тем временем на реке Сомеш со стороны Румынии у венгерского населенного пункта Ченгер – 60-80 единиц.

Из-за большого количества коммунальных отходов Верхне-Тисайская водная дирекция Венгрии объявила третий уровень готовности к санации воды. Санационный поплавковый парк направили к мосту города Вашарошнамень, где установили частичный речной барьер.

Что известно о проблеме мусора в Венгрии из-за Украины